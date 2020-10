Pflegebedürftige müssen wieder bangen

Berlin.Strenge Kontaktbeschränkungen bis hin zu völligen Besuchsverboten – für die rund 1,2 Millionen Menschen in den Pflegeheimen und ihre Angehörigen war die erste Corona-Welle auch eine große seelische Belastung. Droht sich das bald zu wiederholen? „Isolation um jeden Preis darf nicht sein“, hielt der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, am Montag dagegen. Dazu müsse aber die Anti-Corona-Strategie geändert werden, sagen Experten.

Nach den Daten des Robert Koch-Instituts sind Pflegeheime und Krankenhäuser für das Virus besonders anfällig. Zu Beginn der Epidemie gab es dort rund 1000 Neuinfektionen pro Tag. Zu den besonders Gefährdeten zählen allerdings nicht nur Heimbewohner, sondern auch das Personal der Einrichtungen. In der Spitze haben sich bislang täglich bis zu 300 Mitarbeiter im Gesundheitswesen mit Covid-19 infiziert – im Pflegebereich mindestens 200. Auch das Sterberisiko ist überdurchschnittlich stark ausgeprägt. Fast 50 Prozent der Todesfälle werden im Gesundheits- und Pflegebereich registriert. So waren zum Beispiel in einem Pflegeheim in Wolfsburg allein 47 Bewohner durch Corona ums Leben gekommen.

Kritik am bestehenden Konzept

Nach Einschätzung von Experten muss daher die politische Strategie zur Bekämpfung des Virus grundlegend überdacht werden. In Deutschland werde ein Konzept angewandt, das den „Durchmarsch“ der Pandemie nur begleite, „ohne den dringend notwendigen Schutz der verletzlichen Bevölkerungsgruppen in den Mittelpunkt zu stellen“, heißt es in einem aktuellen Positionspapier von Wissenschaftlern, Medizinern und Pflegefachleuten. Zu den Mitautoren zählt der Bremer Gesundheitsökonom Gerd Glaeske. „Der Fehler ist, dass wir den Fokus zu sehr auf Menschen mit Symptomen richten“, erläuterte Glaeske im Gespräch mit dieser Redaktion. „Die Bewältigung der Pandemie entscheidet sich in den Altenheimen und nicht in den Klassenräumen oder den Foyers der Hotels“.

Im jüngsten Beschluss von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Pandemie vom vergangenen Mittwoch spielt das Thema tatsächlich nur eine Nebenrolle. Erst unter Punkt 11 wird dort auf den Schutz von besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen verwiesen. Demnach sollen verfügbare Schnelltests „prioritär“ in diesem Bereich eingesetzt werden, „um auch bei steigenden Infektionszahlen einen bestmöglichen Schutz zu gewährleisten und sichere Kontakte zu ermöglichen“.

Sinnvoll wäre es aus Glaeskes Sicht, das Pflegepersonal zwei Mal pro Woche zu testen. „Hier gibt es überhaupt keine einheitlichen Vorgaben. Jedes Bundesland macht das für sich, als ob man in dem einen mehr wüsste als in dem anderen“, kritisierte der Gesundheitsfachmann. „Auch das verunsichert die Menschen.“

