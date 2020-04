Pflegerischer Leiter Stefan Wörrlein: "Wir bauen prophylaktisch Überstunden ab"

Zurzeit kommen weniger Patienten in die Notaufnahme. Viele wenden sich doch lieber an den Hausarzt, anstatt ins Krankenhaus zu kommen. Die Patienten, um die unser Team sich kümmert, brauchen aber eine intensivere Betreuung. Am Anfang, also zu Beginn der Epidemie in Deutschland, war das mit dem Aufkommen anders. Da ist das Telefon in der Notaufnahme kaum stillgeblieben.

Seit Mitte März ist das Besuchsrecht im Caritas-Krankenhaus nahezu komplett eingeschränkt. Für uns Pfleger bedeutet das eine Doppelbelastung. Auf der einen Seite sind die Aufklärungs- und Schlichtungsgespräche mit teils verärgerten Angehörigen, die ihre Verwandten und Freunde besuchen wollen. Auf der anderen Seite stellen eben diese Angehörigen, die sich oft mit um den Patienten kümmern, im laufenden Betrieb eine erhebliche Erleichterung dar. Momentan ist die Situation unter Kontrolle. Nach den ersten stressigen Wochen ist es sogar so, dass wir die Zeit in der Notaufnahme nutzen, um Überstunden und Urlaub abzubauen. Prophylaktisch sozusagen: Die Spitzen werden noch kommen. Die Kollegen ein paar Stockwerke höher in den Isolierstationen können an Urlaub nicht einmal denken.

Angst vor Covid-19 verspüre ich momentan keine. Eine solche käme vielleicht auf, wäre das Caritas nicht mehr mit ausreichend Schutzausrüstung versorgt. Ob ich mich in meiner Arbeit wertgeschätzt fühle? Am meisten Wertschätzung erfahre und zeige ich eigentlich im Gespräch mit anderen Menschen in systemrelevanten Berufen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Supermarktkassiererin und wie dankbar ich war, dass ich nach einer langen Schicht noch abends kurz vor 22 Uhr meine Lebensmittel einkaufen konnte. Die Gespräche mit den Erziehern, die meine Kinder betreuen, sind motivierend. Den Zusammenhalt innerhalb des Pflegeteams weiß ich zu schätzen. (gs)

Stefan Wörrlein, 40, Pflegerischer Leiter in der Notaufnahme des Caritas in Bad Mergentheim