Phänomen fremder Kulturen?

Gewalt gegen Frauen ist kein Phänomen anderer Kontinente, fremder Kulturen oder alter Zeiten. Sie ist nichts, was nur, wie oft behauptet, in islamischen Staaten stattfindet – sondern überall auf der Welt. Armut, Bildung, Erziehung – es gibt Dutzende Faktoren, die als mögliche Gründe berücksichtigt werden müssen. Der vom Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für Frauen geprägte Ausdruck „schädliche traditionelle Praktiken“ bezieht sich auf die Arten von Gewalt, unter denen Frauen in bestimmten Gesellschaften schon so lange leiden, dass sie als Teil der jeweiligen Kultur angesehen werden.

Häufig wird in diesem Zusammenhang auch der Begriff „Rape Culture“ (Vergewaltigungskultur) verwendet, soziale Milieus also, in denen sexualisierte Gewalt so verbreitet ist, dass sie scheinbar toleriert wird. Frauen, denen nicht die gleichen Rechte zugesprochen werden wie Männern; wirtschaftliche Diskriminierungen wie beim geschlechtsspezifischen Lohngefälle; Zwangsverheiratung von Mädchen durch ihre Mütter und Väter für Geld; herabwürdigende Darstellungen von Frauen in Medien, wo sie als „Stück Fleisch“ objektiviert werden; Verstümmelung der weiblichen Genitalien, um „rein“ zu werden; Morde und Säureattentate „aus Gründen der Ehre“; Auspeitschen und Steinigung von Frauen, weil sie Ehebruch begangen haben; Frauen, die in Kriegsgebieten systematisch vergewaltigt oder auf Sklavenmärkten versteigert werden.

