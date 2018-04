„Phase der Unsicherheit“

Anzeige

USA blockieren Erklärung

UN-Generalsekretär António Guterres forderte „unabhängige und transparente Ermittlungen“ zu den Vorfällen vom Freitag. Auf eine gemeinsame Erklärung konnte sich das Gremium aber aufgrund des Widerstands der USA nicht einigen. Frankreich rief Israel nach den tödlichen Konfrontationen auf, mit größter Zurückhaltung zu handeln.

Nach palästinensischen Schätzungen waren am Freitag mehr als 50 000 Menschen zu dem Marsch an der Grenze zu Israel gekommen, nach israelischen Angaben 40 000. Die Hamas wollte damit ihren Anspruch auf ein „Recht auf Rückkehr“ für palästinensische Flüchtlinge und deren Nachkommen in das Gebiet des heutigen Israel untermauern. Israel lehnt eine Rückkehr in das eigene Staatsgebiet ab.

Palästinenserpräsident Abbas machte allein Israel für die blutigen Zusammenstöße verantwortlich. Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman verteidigte dagegen das Vorgehen des Militärs. Die meisten am Freitag getöteten Palästinenser seien „bekannte Terroraktivisten“ gewesen, sagte er dem Armeesender. Sollten die palästinensischen Proteste andauern, „werden wir uns verteidigen“. Lieberman sagte, man werde mit keiner Untersuchung kooperieren. Israel werde von den Vereinten Nationen regelmäßig auf ungerechte und zynische Weise einseitig angeklagt.

Nach Angaben der israelischen Armee waren mindestens zehn der Toten militante Palästinenser. Die Hamas sagte, lediglich fünf seien Mitglieder ihres militärischen Arms gewesen. Die israelische Behörde Cogat teilte mit, in Israel befänden sich die Leichen von zwei der getöteten militanten Palästinenser. Sie seien mit Gewehren bewaffnet gewesen und hätten einen Anschlag in Israel verüben wollen.

Der Nahost-Experte Marc Frings befürchtet eine weitere Eskalation in den Palästinensergebieten. „Das ist die Gefahr, dass dies nur der Anfang einer Welle von Unruhen ist“, sagte der Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah. „Uns steht bis Mitte Mai eine Phase der absoluten Unsicherheit bevor.“ Frings betonte, dass die Proteste ursprünglich aus der Gesellschaft heraus organisiert worden seien. „Die Hamas hat sich spät auf den Zug gesetzt“– und habe die Aktion für ihre Ziele missbraucht. Die Palästinenser begehen den 15. Mai als Nakba-Tag (Tag der Katastrophe), weil im ersten Nahost-Krieg 1948 rund 700 000 Palästinenser flohen oder vertrieben wurden.

