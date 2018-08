Piraten schlagen mehrfach zu

Berlin. Fünf deutsche Seeleute sind auf einem Containerschiff vor der ostafrikanischen Küste in der Hand von Piraten. Sie befinden sich an Bord des in Hamburg registrierten deutschen Schiffs "Hansa Stavanger", das am Samstag rund 400 Seemeilen vor Somalias Küste von Seeräubern gekapert worden war. Die Staatsanwaltschaft Hamburg leitete gestern ein Verfahren gegen Unbekannt ein. Das im

...