Pkw-Maut erleidet Totalschaden

Berlin.Bei vielen der Äußerungen in Berlin zum Maut-Urteil des Europäischen Gerichtshofes schwang vor allem eines mit: Erleichterung. Die Pkw-Maut für alle, die am Ende aber nur ausländische Autofahrer etwas kosten sollte, ist gekippt. Einzig die Stimmen aus der CSU gingen in eine andere Richtung – in die der trotzigen Enttäuschung.

So kommentierte Innenminister Horst Seehofer, der noch

...