Plötzlich braucht Trump die Mexikaner

Mexico Stadt/Washington.Gemeinsam erfolglos: So könnte die Überschrift des Treffens von US-Präsident Donald Trump und seinem mexikanischen Amtskollegen Andrés Manuel López Obrador lauten. Der Rechtspopulist aus Washington und sein linksgerichteter Amtskollege verbindet in der aktuellen Corona-Pandemie vor allem die Verharmlosung des Virus und die Missachtung medizinischer Ratschläge. Sowohl die USA als auch Mexiko stehen in der Corona-Krise alles andere als gut da. Die Zweifel an der Richtigkeit der offiziellen Zahl von 31 000 Toten in Mexiko wachsen. Am Mittwoch treffen die Nachbarn zusammen.

Für López Obrador, der mit einem Linienflugzeug anreist, weil er die Präsidentenmaschine aus Spargründen verkaufen will, ist es 19 Monate nach seinem Amtsantritt die erste Auslandsreise. Beide Präsidenten, die eigentlich eine tiefe Abneigung verbindet, brauchen einander. Trumps rassistische Hassattacken im Wahlkampf 2016 gegen mexikanische Einwanderer („Vergewaltiger und Kriminelle“) sind noch nicht vergessen. López Obradors Konter „Trump spricht wie Hitler“ ebenso wenig. Trotzdem hat sich Donald Trump mit seinen Forderungen in der Migrationspolitik durchgesetzt. Die Zuwanderung von Menschen aus Mittelamerika ohne gültige Aufenthaltspapiere in Richtung USA ist um fast drei Viertel zurückgegangen, berichtete Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard vor einigen Wochen stolz. Inzwischen interessiert die mexikanische Regierung auch nicht mehr, dass sie im eigenen Wahlkampf noch versprochen hatte die Rechte der Migranten zu schützen. Stattdessen schickte López Obrador die Nationalgarde in Richtung Grenze und tat das, was Trump von ihm erwartete.

Ähnliche Interessen

In der Migrationspolitik verfolgen beide Seiten ohnehin ähnliche Interessen, ohne dass sie das so offen zugeben: Auch Mexiko ist daran interessiert, dass die Zuwanderung vor allem aus dem bettelarmen Dreieck Guatemala, El Salvador und Honduras abnimmt und in einem geordneten Rahmen verläuft. Die mexikanische Wirtschaft kann die vielen arbeitsuchenden Migranten derzeit nicht aufnehmen. Funktioniert López Obrador so wie es sich Trump wünscht, könnte dieser auch sein Mauerprojekt abspecken. Die Kritik der Menschenrechtsorganisationen bekommt inzwischen auch López Obrador ab, doch eine Mehrheit der Mexikaner sieht dessen neuen Abschottungskurs durchaus mit Wohlwollen. Der im Wahlkampf angeschlagene Trump braucht die Mexikaner, um zu beweisen, dass er auch Verträge aushandeln kann, statt nur welche zu kündigen. Und dass seine Politik der Zollandrohungen, um Ungerechtigkeiten gegenüber den USA zu korrigieren, funktioniert. Das neue Handelsabkommen zwischen Kanada, Mexiko und den USA kann der US-Präsident als seinen Erfolg verbuchen. Auch López Obrador kann mit dem Vertrag zu Hause etwas vorweisen. Angesichts der Horror-Prognosen von Millionen Mexikanern, die unter die Armutsgrenze fallen könnten, ein kleiner Hoffnungsschimmer.

