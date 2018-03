Plötzlich findet Sandra S. Gehör

Anzeige

Sandra S. macht sich viele Gedanken über die soziale Schieflage in der Gesellschaft, engagiert sich in der Partei „Demokratie in Bewegung“ und hat schon viele Politiker reden hören über Arbeitslosigkeit, Hartz-IV-Bezieher und Lebenssituationen wie die ihre. Dass die Mandatsträger wissen, worüber sie da überhaupt reden und urteilen, daran hat Sandra S. schon lange ihre Zweifel. Mit ihr hat schon gar keiner je geredet.

Bis zum Samstag. Da klingelt das Telefon in ihrer kleinen Wohnung in der Karlsruher Weststadt, der frisch vereidigte Bundesgesundheitsminister will sie sprechen. Jens Spahn, Zukunftshoffnung der CDU-Konservativen, 37 Jahre alt, Grundgehalt als Bundesminister: 15 311 Euro monatlich. Spahn entfachte vor kurzem einen Proteststurm, als er sagte: „Hartz IV bedeutet nicht Armut, sondern ist die Antwort der Solidargemeinschaft auf Armut.“ Darauf antwortete Sandra S. ihm prompt: mit einer Petition auf dem Kampagnen-Portal change.org, in der sie Spahn auffordert, einen Monat lang vom Hartz-IV-Grundregelsatz zu leben.

Über das Portal verbreitet sich die Petition rasend schnell im Netz, Zehntausende unterschreiben, die Medien berichten, Spahns Büro wird mit Mails geflutet. Plötzlich hat Sandra S. eine Stimme, die gehört wird, und Spahn steht unter Handlungsdruck. Dann ruft er bei ihr an. „Es war ein gutes, respektvolles Gespräch“, sagt Sandra S. Die Hartz-IV-Empfängerin und der Gesundheitsminister sprechen über die Petition und über seine Äußerungen, sie vereinbaren, sich im April persönlich zu treffen.

„Auf jeden Fall werde ich ihm die Petition übergeben. Von meiner Forderung werde ich nicht abweichen“, sagt sie auf die Frage, ob sie wirklich daran glaubt, dass Spahn sich auf das 416-Euro-Experiment einlässt. Wichtig ist ihr aber, keine Neiddebatte zu entfachen, sondern das Thema soziale Gerechtigkeit, Armut und Stigmatisierung breit in die öffentliche Diskussion zu bekommen. „Ich gönne ihm sein Gehalt. Aber ich möchte ihm sagen, dass es seine Wähler sind, über die er da so spricht, und dass er über deren Situation nachdenkt.“ Und ganz konkret wird sie dem Gesundheitsminister Vorschläge machen, wie er Dinge bewegen kann für die, die keine Stimme haben: etwa bei der Zuzahlungsbefreiung bei Medikamenten. Gestern steht die Petition schon bei der Zahl von 161 500 Unterstützern, minütlich werden es mehr.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018