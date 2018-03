Plötzlich ist nichts mehr geheim

Anzeige

Peking.Die Geheimniskrämerei hatte ein abruptes Ende: Die chinesische und die nordkoreanische Staatspropaganda brachen gestern gleichzeitig ihr Schweigen zu dem Besuch von Machthaber Kim Jong Un bei Präsident Xi Jinping in Peking. Als hätte jemand einen Schalter umgelegt, waren die Parteizeitungen, die Webseiten und das Fernsehen voll von Berichten über das Zusammentreffen.

Bewegung im Atomstreit

Die beiden kommunistischen Staatsführer haben vor allem über die Aussichten auf ein kernwaffenfreies Korea gesprochen, berichtet die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. „Es ist unsere unveränderte Position, eine Denuklearisierung der Halbinsel anzustreben“, sagte Kim den Berichten zufolge. Das sei bereits der Wille seines Vaters und Großvaters gewesen. Seine Friedenspolitik beginne, Früchte zu tragen, so Kim.

Die Äußerung liest sich zynisch. Es waren ausgerechnet Vater und Sohn Kim, die in ihrem Land die ersten Atombomben entwickeln ließen. Unter Kim Jong Il hat Nordkorea im Jahr 2002 den Atomwaffensperrvertrag aufgekündigt. Da die USA keine Kernwaffen in Südkorea installiert haben, erfolgte die Nuklearisierung der Region also erst durch die Kims. Statt als Friedensstifter sind sie vor allem durch ihre Provokationen aufgefallen.