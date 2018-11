Pochen auf kompletten Abschied

Berlin/Stuttgart.Zustimmung für den angekündigten Rückzug Host Seehofers vom CSU-Vorsitz, Kritik an seinem Festhalten am Amt des Bundesinnenministers. Bei der Opposition und dem Koalitionspartner ist Seehofers Teil-Rücktritt auf Gegenwinde gestoßen. SPD-Vize Ralf Stegner sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wenn Herr Seehofer seine Ämter aufgibt, dann ist das konsequent.“ Er fügte hinzu: „Dass er Störenfried war in der Koalition seit dem Sommer, das lässt sich nicht bestreiten.“ Vielleicht trage der Schritt zu einer Beruhigung bei. Aber er warne vor Illusionen, dass „irgendein Problem, das die SPD hat“, durch Personalentscheidungen anderer Parteien gelöst werde. „Unsere Probleme müssen wir schon selber lösen.“

Die Grünen forderten Seehofer auf, als Minister sofort zurückzutreten. „Jeder Tag, den Horst Seehofer weiter Innenminister bleibt, ist ein Tag zu viel“, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt dem „Tagesspiegel“.

Hagel verlangt Erneuerung

Die CSU war bei der Landtagswahl am 14. Oktober auf nur noch 37,2 Prozent abgestürzt. Weite Teile der Partei machen dafür vor allem Seehofer verantwortlich. In Bautzen sagte er gestern, der Abschied als CSU-Chef sei keine Antwort auf das Wahlergebnis. „Die Ursachen dafür liegen in Berlin und Bayern“, fügte er hinzu – die Bekräftigung einer früheren Aussage, die als abermalige Spitze gegen seinen Rivalen Markus Söder verstanden werden konnte.

Manuel Hagel, Generalsekretär der CDU in Baden-Württemberg, begrüßt Seehofers politischen Rückzug. „Gefühlt ist die Ankündigung des Rücktritts schon seit Monaten fällig – heute ist er im Prinzip überfällig. Ich finde das gut. Damit kann nun wirklich ,Erneuerung’ das Motto der ganzen Union 2019 sein“, sagte Hagel dieser Zeitung. Dass personelle Änderungen in Regierungsverantwortung sowohl in Bayern als auch im Bund angegangen würden, zeige deutlich, dass die Union insgesamt weiterhin Verantwortung für das Land übernehmen wolle, so Hagel weiter. dpa/mis

