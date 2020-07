Polen gegen US-Abzug aus Deutschland

Warschau.Die polnische Regierung strebt nach den Worten von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer keine Verlegung von US-Soldaten aus Deutschland in ihr Land an. Nach Gesprächen mit ihrem polnischen Kollegen Mariusz Blaszczak sagte sie am Mittwoch in Warschau, die polnische Seite habe dies deutlich gemacht. „Ja, sie wünscht sich einen Aufwuchs von amerikanischer Präsenz in Polen, aber nicht um den Preis, dass sie an anderer Stelle abgezogen wird“, sagte Kramp-Karrenbauer. Für beide Staaten sei es wichtig, dass es keinen US-Abzug und kein Abwenden der USA von Europa gebe.

Insgesamt sind knapp 35 000 US-Soldaten in Deutschland. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, 9500 davon abziehen zu wollen. Er begründete den Schritt damit, dass Deutschland zu wenig für Verteidigung ausgebe. Zwar hat die Bundesregierung den Verteidigungsetat drastisch erhöht, verfehlt das Nato-Ziel von 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts mit 1,38 Prozent aber immer noch deutlich. Die USA zahlen 3,4 Prozent.

Kramp-Karrenbauer besucht die militärischen Partner Deutschlands an den Ostgrenzen der Europäischen Union. Polen ist erste Station. Weitere Länder sind Bulgarien, Ungarn, die Slowakei und Tschechien. Kramp-Karrenbauer will über Ziele der EU-Ratspräsidentschaft und die Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik sprechen. Es ist die erste Dienstreise der Ministerin ins Ausland seit der Corona-Krise. dpa

