Polen klagt gegen Reform

Warschau.Polen zieht gegen die umstrittene EU-Richtlinie zum Urheberrecht vor Gericht. Die Regierung habe vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg Klage eingereicht, meldete am Freitag die Agentur PAP unter Berufung auf das Warschauer Außenministerium. Die Urheberrechtsrichtlinie sei eine unverhältnismäßige Maßnahme, die die Zensur fördere und die Meinungsfreiheit gefährde, hieß es in einem Tweet der Kanzlei von Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki.

Die AfD nannte die Klage ein „richtiges Signal für Meinungsfreiheit und gegen Bevormundung“. Uploadfilter führten zur Zensur. „Diese Kritik unserer polnischen Nachbarn muss ernst genommen werden, anstatt wie die Bundesregierung eine Haltung einzunehmen, wonach am deutschen Wesen die EU genesen soll“, erklärte die digitalpolitische Sprecherin der AfD-Bundestagsfraktion, Joana Cotar. Die EU-Staaten hatten der Copyright-Reform zugestimmt. Sie soll das veraltete Urheberrecht in der EU ans digitale Zeitalter anpassen und Urhebern für ihre Inhalte im Netz eine bessere Vergütung sichern. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.05.2019