Politik, Wirtschaft und Gesellschaft: Wie wird 2020?

Berlin.Die Menschen hierzulande rechnen für das neue Jahr mit einer weiteren Verschärfung des Klimawandels und sind damit weltweit in guter Gesellschaft: 72 Prozent der Deutschen glauben, dass die globale Durchschnittstemperatur weiter steigen wird. Weltweit sind es 77 Prozent.

Eine aktuelle Umfrage von Ipsos zeigt, womit die Menschen in 33 Ländern politisch und gesellschaftlich 2020 rechnen. Demnach glauben mit 49 Prozent fast jeder und jede Deutsche, dass es in diesem Jahr zu großen Protesten gegen die Regierung kommen wird. Am höchsten ist dieser Wert in Kolumbien und Chile (jeweils 82 Prozent), gefolgt von Frankreich mit 79 Prozent. Weltweit liegt der Wert bei 56 Prozent, wie die Grafik von Statista zeigt.

Auch zur US-Wahl wurden die gut 22.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer befragt: Rund ein Drittel glaubt, dass Donald Trump im Herbst als Präsident wieder gewählt wird. Deutschland liegt mit dem weltweiten Wert etwa gleichauf.

Bei der Gechlechtergleichstellung zeigen sich die Deutschen realistisch unzuversichtlich. Der unbereinigte Gender Pay Gap, also der Verdienstabstand zwischen Frauen zu Männern liegt hierzulande seit Jahren bei etwa 21 Prozent. Entsprechend glauben nur 23 Prozent der deutschen Befragten daran, dass Frauen 2020 genau so bezahlt werden wie Männer. Weltweit liegt der Wert bei 44 Prozent.