Politiker aus aller Welt würdigen Annan

Genf.Der Tod des früheren UN-Generalsekretärs Kofi Annan hat weltweit Bestürzung ausgelöst. Annan starb am Samstag im Alter von 80 Jahren nach kurzer Krankheit in seiner Wahlheimat Schweiz. Er habe „während seines gesamten Lebens für eine gerechtere und friedlichere Welt“ gekämpft, heißt es in der Todesmitteilung der Stiftung. Seine schwedische Frau und die drei Kinder seien in seinen letzten Tagen an seiner Seite gewesen.

Im Jahr 1997 war der Ghanaer als erster Mann aus Subsahara-Afrika UN-Generalsekretär geworden. Fünf Jahre später hatte er sich international einen solch guten Ruf erworben, dass seine Wiederwahl unumstritten war. 2001 erhielt er zusammen mit den Vereinten Nationen den Friedensnobelpreis. Seine Amtszeit endete 2006.

Der amtierende UN-Generalsekretär Antonio Guterres nannte Annan einen „treibende Kraft des Guten“. Er habe die Vereinten Nationen „mit beispielloser Würde und Entschlossenheit“ in das neue Jahrtausend geleitet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilte mit, Annan habe sie und viele andere „mit seinen Ideen, seinen aufrechten Überzeugungen und nicht zuletzt seinem Charisma“ inspiriert. Er sei ein „herausragender Staatsmann im Dienste der Weltgemeinschaft“ gewesen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schrieb: „Er hatte die besondere Gabe, sich des Leids eines jeden Einzelnen ebenso anzunehmen wie den großen Fragen der internationalen Ordnung.“

Der russische Präsident Wladimir Putin hob in einem Beileidstelegramm hervor: „Besonders bedeutend war sein persönlicher Beitrag zum Ausbau des friedenserhaltenden Potenzials der UN und zur Beilegung einer Reihe regionaler Konflikte.“ Vom EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker über internationale Spitzenpolitiker wie Emmanuel Macron (Frankreich) und Benjamin Netanjahu (Israel) kamen würdigende Worte.

Der UN-kritische US-Präsident Donald Trump war zwar am Wochenende sehr aktiv auf Twitter, äußerte sich aber nicht zu Kofi Annan. Dafür würdigte sein Außenminister Mike Pompeo den „bemerkenswerten Dienst“ des früheren UN-Generalsekretärs für die Welt.

In seinen zehn Jahren an der Spitze der Vereinten Nationen galt Annan als das moralische Gewissen der Welt. Er setzte sich mit Charisma und diplomatischem Geschick für Arme und Unterdrückte ein, warb für Frieden und Gerechtigkeit und bot den USA im Streit um den Irakkrieg die Stirn. Immer wieder bekam er aber auch die Ohnmacht der Weltorganisation zu spüren. dpa

