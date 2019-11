„Politiker sollten nicht jammern“

Berlin.Matthias Hauer steht am Rednerpult. Sein Vortrag ist fast beendet, als die Hände des CDU-Abgeordneten zu zittern beginnen und er nach Worten ringt. Nur wenige Sekunden später eilen Kollegen aus dem Plenum dem 41-jährigen zu Hilfe. Am Abend desselben Tages wird erneut ein Arzt in den Plenarsaal gerufen. Während einer Abstimmung erleidet die Linken-Abgeordnete Simone Barrientos einen

...