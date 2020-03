Drei Tage bedeuten in der amerikanischen Politik eine halbe Ewigkeit. Den Beweis dafür trat Joe Biden bei den Vorwahlen der Demokraten an. Innerhalb dieses Zeitraums gelang ihm ein politisches Wunder.

Der politisch tot gesagte Kandidat erwachte in South Carolina zu neuem Leben, überzeugte andere Zentristen, aus dem Rennen zu steigen, und versammelte am „Super-Dienstag“ die Moderaten der Partei hinter sich. Er drängte Michael Bloomberg aus dem Rennen und machte das Rennen um die Nominierung der Demokraten zu einem Zweikampf mit Bernie Sanders. All das gelang Biden ohne Geld und Wahlkampf-Organisation vor Ort. Und trotz eines Milliardärs, der, mit beidem gesegnet, im selben Teich von Wählern der Mitte fischte.

Wie es zu diesem Wunder kommen konnte, werden Experten noch lange Zeit zu ergründen versuchen. Denn nach allen Gesetzen amerikanischer Wahlkämpfe gelang Biden etwas, das eigentlich nicht geht. Noch nie hat ein Kandidat ein solches „Comeback“ geschafft, der bei den ersten Vorwahlen von Iowa und New Hampshire nicht auf einem der ersten drei Plätze landete. Kein Bewerber hatte so wenig Geld wie Biden und so wenig Unterstützung an der Basis der Partei. Er ist ein lausiger Wahlkämpfer, der sich ständig verplappert, und alles andere als ein mitreißender Redner. Die nahe liegende Erklärung für das wundersame „Joe-Momentum“ hat mit der Alternative zu tun. Die Aussicht, den linken Rebellen Sanders nicht mehr stoppen zu können, löste im Lager der Zentristen regelrechte Panik aus. Diese fürchteten, ein demokratischer Sozialist an der Spitze der Partei werde nicht nur Donald Trump eine weitere Amtszeit bescheren, sondern die Demokraten auch die Mehrheit im Kongress kosten.

Die gemäßigten Demokraten lernten von den Fehlern des Establishments der Republikaner. Die hatten es vor vier Jahren versäumt, einen radikalen Außenseiter zu stoppen, als es noch möglich war. Biden profitierte von der Bereitschaft seiner moderaten Konkurrenten Pete Buttigieg und Amy Klobuchar, persönlichen Ehrgeiz hinter dem größeren Ziel zurückzustellen. Das ermöglichte anderen Abgeordneten, Senatoren, Gouverneuren und lokalen Größen der Demokraten, die Wagenburg zusammenzuziehen. Die Partei will nicht riskieren, mit radikalen Versprechen zu verlieren. Sie sucht nach einem, der den Radikalen aus dem Weißen Haus vertreibt.

„Onkel Joe“ steht für die Rückkehr zur Normalität. Nach der Auferstehung Bidens könnte es nun tatsächlich Sanders sein, für den es früh zu spät wird.

