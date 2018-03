Polizei schnappt separatistischen Rebell

Anzeige

Neumünster.Die Kunde des prominenten Zugangs macht gestern Nachmittag schnell die Runde in der Justizvollzugsanstalt Neumünster. „Free, free Puigdemont“ – Freiheit für Puigdemont – hallt es aus den Zellen der Gefangenen bis vor die Anstaltstore. Wenig später ist es dann soweit. In einem schwarzen Kleintransporter mit abgedunkelten Scheiben bringen Beamte den katalanischen Separatistenführer Carles Puigdemont in das Gefängnis in Schleswig-Holstein.

Hier endet vorerst die Reise des ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten, den die spanische Zentralregierung Ende Oktober nach dem Unabhängigkeitsreferendum und dem Beschluss zur Abspaltung Kataloniens aus dem Amt gehoben hatte. Unmittelbar danach hatte sich Puigdemont nach Brüssel abgesetzt. Spanien beantragte damals zwar einen europäischen Haftbefehl, zog diesen aber Anfang Dezember überraschend zurück. In Belgien und anderen Ländern konnte Puigdemot sich seither frei bewegen.

Am Freitag jedoch eröffnete der Oberste Gerichtshof Spaniens ein Strafverfahren gegen Puigdemont und andere Regionalpolitiker. Gegen den früheren Regionalpräsidenten und weitere Separatisten wurden neue Haftbefehle erlassen. Puigdemont hielt sich zu diesem Zeitpunkt in Finnland auf, am Freitag hielt er eine Rede an der Universität Helsinki. Danach wollte er über Dänemark und Deutschland nach Belgien zurückkehren. Finnland hatte sich auf spanischen Antrag bereiterklärt, Puigdemont zu verhaften, doch kam die Entscheidung offenbar zu spät.