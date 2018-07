Polizei tötet 22-Jährigen – schwere Krawalle in Nantes

Anzeige

Paris/Nantes.Eigentlich sollte es eine simple Fahrzeugkontrolle sein. Am Dienstagabend hielten Polizisten im westfranzösischen Nantes den Fahrer eines Autos an, der weder angeschnallt war noch seine Ausweispapiere bei sich trug. Bei der Überprüfung des Nummernschildes stellten die Beamten fest, dass das Auto von der Kriminalpolizei im Rahmen von Ermittlungen rund um Drogenhandel überwacht wurde. Gegen den 22-jährigen Aboubakar F. lag ein Haftbefehl unter anderem wegen Diebstahls, Einbruchs sowie Todesdrohungen vor.

Der Fahrer wollte sich nicht stellen, sondern fuhr rückwärts und verletzte dabei einen Polizisten leicht am Bein. Einer von dessen Kollegen eröffnete das Feuer auf den jungen Mann am Steuer und traf ihn dabei an der Halsschlagader. Er starb kurz darauf im Krankenhaus.

Noch in der Nacht, als sich der Vorfall unter den Jugendlichen in der Stadt herumsprach, kam es zu schweren Ausschreitungen in mehreren Vierteln von Nantes, die als soziale Brennpunkte gelten. Die aufgebrachten jungen Leute lieferten sich Straßenschlachten mit Sicherheits- und Einsatzkräften, warfen Steine und Molotowcocktails. Autos und mehrere Gebäude wurden angezündet, darunter ein Friseursalon und eine Bäckerei. Fast 200 Sicherheits- und Sonderbeamte wurden in den Einsatz geschickt.