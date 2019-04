Polizeichef gefeuert

Trauernde bei einer Massenbestattung in Sri Lanka. © dpa

Colombo.Sri Lankas Regierung hatte bereits Fehler bei der Weitergabe von Geheimdienstinformationen vor den Anschlägen vom Ostersonntag eingeräumt. Jetzt hat sie erste Konsequenzen gezogen. Staatspräsident Maithripala Sirisena wies den Polizeichef des Inselstaates und einen hochrangigen Beamten im Verteidigungsministerium gestern an, ihre Kündigungen einzureichen, wie sein Büro mitteilte.

Präsident Sirisena hatte am Dienstagabend angekündigt, innerhalb von 24 Stunden die Führungen der Sicherheitsbehörden des Landes auszutauschen. Hinweise von ausländischen Geheimdiensten auf Anschlagspläne seien nicht an ihn weitergegeben worden, sagte er zur Begründung.

Die Zahl der Toten lag nach Polizeiangaben gestern bei 359. Mehr als 400 Verletzte wurden nach Angaben der Polizei noch in Krankenhäusern behandelt. Vize-Verteidigungsminister Ruwan Wijewardene sagte gestern, die meisten der Attentäter seien gebildet gewesen und hätten der oberen Mittelschicht angehört. Sie hätten im Ausland studiert – einer von ihnen vermutlich in Großbritannien und Australien. Insgesamt seien neun Selbstmordattentäter an den Anschlägen beteiligt gewesen, darunter eine Frau.

