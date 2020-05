Polizist wegen Mordes angeklagt

Minneapolis.Im Morgengrauen rückte die Nationalgarde an. Geschickt hatte sie der demokratische Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, um die Gewalt in Minneapolis und St. Paul unter Kontrolle zu bekommen. Zu diesem Zeitpunkt hatten aufgebrachte Demonstranten bereits die Polizeiwache in Brand gesetzt, der die vier Beamten angehörten, die mit George Floyds Tod in Verbindung gebracht werden. Der 48-jährige Afroamerikaner war am Montagabend unter dem Knie eines weißen Polizisten gestorben, der das „Ich bekomme keine Luft“-Flehen des wehrlosen Mannes in Handschellen ignorierte. Einer der an dem brutalen Einsatz beteiligten Polizisten wurde festgenommen. US-Medien berichteten übereinstimmend, es handle sich um den Polizisten, der sein Knie minutenlang an Floyds Hals gedrückt hatte.

Alle notwendigen Beweise lägen nun vor, der Polizist werde wegen Mordes und Totschlags angeklagt, sagte Bezirksstaatsanwalt Mike Freeman am Freitag. Die Fälle der anderen drei Polizisten würden noch untersucht.

Ein Video des Einsatzes löste einen Aufschrei der Empörung auf. Selbst eine Polizei-Organisation verurteilte das Vorgehen gegen den Kleinkriminellen aufs Schärfste. Floyd war mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein erwischt worden.

Michael McDowel, Gründer der „Black Lives Matter“-Bewegung von Minneapolis, fürchtet, dass der brutale Polizist wie in 99 Prozent der Fälle davonkommt. „Die Leute reagieren auf ein gewalttätiges System“, erklärt McDowell die Wut hinter Plünderungen, Brandanschlägen und der Gewalt auf der Straße. „Das ist der Grund, warum Minneapolis brennt.“ Und sich die Unruhen von New York über Louisville und Denver bis nach Los Angeles rasant.

Für Präsident Donald Trump sind die Demonstranten „Gangster“. Nachdem diese das Polizeirevier in Brand gesetzt hatten, drohte er via Twitter damit, Nationalgardisten zu schicken, die „den Job richtig erledigen“. In einem weiteren Post präzisierte er: „Wenn die Plünderungen anfangen, beginnen wir zu schießen.“ Der Kurznachrichtendienst versah den Post mit dem Warnhinweis: „Dieser Tweet verstößt gegen die Twitter-Regeln zur Gewaltverherrlichung.“

Gouverneur entschuldigt sich

In den Morgenstunden nahm die Polizei vor laufender Kamera den schwarzen CNN-Reporter Omar Jimenez fest, obwohl sich dieser als Journalist ausgewiesen hatte. „Das ist ein klarer Verstoß gegen das Verfassungsrecht auf Pressefreiheit“, beschwerte sich der Sender. Gouverneur Walz entschuldigte sich umgehend. Er versprach, Stadt, Polizei und Justiz zu reformieren. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020