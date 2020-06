Polizisten legen Schellen nieder

Paris.Es war eine symbolisch aufgeladene Geste. Vor den Polizei-Kommissariaten mehrerer französischer Städte versammelten sich am Donnerstagabend Beamte in ihren Uniformen und warfen demonstrativ Handschellen vor sich auf den Boden. Teilweise forderten sie Innenminister Christophe Castaner zum Rücktritt auf und stimmten die Marseillaise, die französische Nationalhymne, an. Auch am Freitag kam es zu Protestaktionen.

Seit einer Rede Castaners am Montag, in der er angekündigt hat, „null Toleranz“ gegenüber rassistischen Ausfällen und exzessiver Gewalt der Polizei walten zu lassen, ist die Wut in deren Reihen groß. „Die Kommissare haben das Gefühl, dass man sie fallen gelassen und verleugnet hat“, sagte David le Bars, Generalsekretär der Gewerkschaft der Polizeikommissare.

Der Chef der Gewerkschaft Unité SGP Police, Yves Lefebvre, ging noch weiter: „Meine Kollegen fühlen sich nicht mehr beschützt. Deshalb rufe ich sie dazu auf, keine Festnahmen mehr vorzunehmen, nicht mehr einzugreifen.“

Kehrtwende von Castaner

Besonders schlecht kam Castaners Drohung an, jeden Polizeibeamten, gegen den es einen „belegten Rassismus-Verdacht“ gebe, zu sanktionieren. Die Betroffenen klagen, sie fühlten sich unter Generalverdacht gestellt. Außerdem will Castaner den Würgegriff verbieten, der bis jetzt noch regulär in Polizeischulen gelehrt wird. Polizisten-Vertreter argumentieren, diese Option sei wichtig im Umgang mit kräftigen und gefährlichen Personen.

Die von den USA ausgehenden Proteste gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt nach dem Tod des Schwarzen George Floyd haben in Frankreich ein lautstarkes Echo gefunden. Auch hier gibt es regelmäßig Vorwürfe gegen Polizisten, vor allem gegenüber Einwanderern in den Vorstädten brutal vorzugehen und diese zu diskriminieren. Vor vier Jahren war ein junger Schwarzer, Adama Traoré, infolge einer Festnahme gestorben; drei Polizisten hatten ihn in Bauchlage fixiert, obwohl er sagte, er bekomme keine Luft mehr. Ob Traoré erstickt wurde oder infolge von Vorerkrankungen unter anderem am Herzen starb, war Gegenstand mehrerer Gutachten und konnte nicht abschließend geklärt werden. Vor zwei Wochen versammelten sich 20 000 Menschen in Paris bei einer Demonstration, die Traorés Familie organisiert hatte. Die Veranstaltung fand statt, obwohl sie der zuständige Polizei-Präfekt aufgrund des Versammlungsverbots wegen es Coronavirus untersagt hatte. Für dieses Wochenende sind weitere Demonstrationen angekündigt. Im Januar starb ein Rollerfahrer bei einer brutalen Festnahme während einer Verkehrskontrolle infolge eines Kehlkopfbruchs. Gerade reichte ein 14-Jähriger Klage ein: Er stammt aus einer Roma-Familie und trug von einer Festnahme schwere Verletzungen im Gesicht davon. Die Polizei hatte ihn bei dem Versuch ertappt, in einer Pariser Vorstadt einen Motorroller zu stehlen. Auch die monatelangen Proteste der „Gelbwesten“ waren teils gewaltsam abgelaufen und hatten der Polizei schwere Vorwürfe eingebracht.

Bislang hatte sich Castaner stets klar hinter die Polizisten gestellt und diese sogar in Fällen geschützt, wo Videos Fehlverhalten belegten. Seine Rede am Montag stellte eine Kehrtwende dar, die offenbar von Präsident Emmanuel Macron angestoßen wurde: Macron hatte ihn dazu aufgefordert, die seit Januar geforderte Arbeit an einer verbesserten Ethik der Ordnungskräfte zu „beschleunigen“.

Sorge vor Unruhen

Die zweimonatige Ausgangssperre war für die Bewohner der Vorstädte, die dort oft in beengten Verhältnissen leben, besonders belastend. Die Regierung will verhindern, dass dort Unruhen ausbrechen, wie bereits mehrmals in der Vergangenheit.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.06.2020