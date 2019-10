Polizisten und Soldaten proben Kampf gegen Terroristen

STetten.Konstanzer Innenstadt, an einem gewöhnlichen Vormittag. Passanten schlendern durch die Gassen. Plötzlich zündet eine Autobombe, Rauch steigt hoch, Terroristen schießen um sich, Menschen kreischen, es gibt Tote und Verletzte. Es ist ein Schreckensszenario, bei dem es sich an diesem Tag zum Glück nur um eine Übung handelt. Nachgestellt auf dem Truppenübungsplatz in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen). Bei strömenden Regen wird heute der Fall getestet, der hoffentlich nie eintreten wird.

Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) spricht davon, dass man – gerade nach dem jüngsten Anschlag von Halle auf eine Synagoge – in der Lage sein müsse, das Undenkbare zu denken. Bahnhofsplatz, Marktstätte, Münzgasse – auch wenn nur ein paar Straßenschilder daran erinnern, dass es sich um eine Innenstadt handelt, soll die Übung möglichst echt aussehen. Geschossen wird mit Platzpatronen, die blutverschmierten Körper der Opfer wurden in der Maske kreiert. Die Terroristen treiben ihre Opfer jedenfalls in einen fiktiven Einkaufsmarkt, in dem das Töten weitergeht.

„Nicht ins Verderben rennen“

Nach dem Notruf kommen zwei Streifenwagen an den Tatort. „Sie bilden zunächst ein Interventionsteam“, sagt ein Kommentator, der die Übung für die Zuschauer erklärt. Es geht darum, sich schnell einen Überblick zu verschaffen und die Lage zu sichern. Sie gehen vorsichtig vor. „Die Kollegen sollen nichts ins Verderben rennen“, sagt Renato Gigliotti, Sprecher im Stuttgarter Innenministerium. Dann nähert sich ein Hubschrauber an – und Polizisten des Spezialeinsatzkommandos SEK seilen sich ab. Rettungswagen kommen an, genauso wie die Feuerwehr. Alles muss abgesichert werden, weil niemand weiß, wie viele Täter es gibt – und wo sich diese verschanzt haben.

Und dann kommt auch die Bundeswehr ins Spiel, die bei solchen Katastrophenszenarien unter der Führung der Polizei agieren kann, obwohl die deutsche Verfassung für den Einsatz der Armee im Landesinneren sehr hohe Hürden vorgibt. Ein Transportpanzer Fuchs und ein Boxer fahren auf das Gelände. So können, vor Attacken abgesichert, die Verletzten abtransportiert werden. Weiter sichern Soldaten noch die Sammelstellen, an denen die Verletzten kurze Zeit später eintreffen –und helfen beim Entschärfen von Sprengstoff. Der Rechtsrahmen erlaubt es jedoch nicht, dass Soldaten die Attentäter direkt bekämpfen. „Polizei schützt, die Bundeswehr unterstützt“, sagt Brigadegeneral Andreas Henne.

Laut Innenministerium hat es eine solch große gemeinsame Übung von Polizei und Bundeswehr in Deutschland bislang noch nicht gegeben. Die Behörden haben sich seit einem Jahr auf das vorbereitet, was in Stetten am kalten Markt zu sehen ist. „Vorbereitet zu sein ist entscheidend wichtig“, sagt Strobl. Konstanz wurde als fiktiver Ort wegen der Nähe zum Truppenübungsplatz gewählt. Wichtig sei auch, so der CDU-Politiker weiter, dass die Zusammenarbeit mit ausländischen Sicherheitskräften getestet werde.

Noch läuft nicht alles rund

Bei der Übung wird dann das komplette Szenario durchgespielt, also von der ersten Bombe bis hin zur Versorgung der Verletzten. Und dabei geht es kompliziert zu. So zeigen die Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), wie hier die Versorgungskette aussieht. In den Zelten der Sammelstelle werden die Opfer je nach der Schwere ihrer Verletzung behandelt. „Der Notarzt entscheidet, welche Behandlung ein Opfer vor Ort bekommt – und in welches Krankenhaus er geliefert wird“, sagt Heiko Lebherz vom DRK Zollernalbkreis. Dass noch nicht alles rund läuft, wird daran deutlich, dass es viel zu lange dauert, bis die Rettungshubschrauber mit den Verletzten abheben können. Doch daraus will man lernen. Strobl: „Es gibt nichts, was man nicht besser machen kann.“

Info: Bilderstrecke unter www.morgenweb.de/politik

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.10.2019