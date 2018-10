Pompeo schlägt sanfte Töne an

Riad.Nach dem Verschwinden des saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi wächst international der Druck auf Saudi-Arabien, Licht in den mysteriösen Fall zu bringen. US-Außenminister Mike Pompeo kam gestern in der saudischen Hauptstadt Riad mit König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman zu Krisentreffen zusammen. Pompeo schlug aber auffallend sanfte Töne an.

Ermittler durchsuchen Konsulat

Türkische und saudische Ermittler schlossen eine neunstündige Durchsuchung des saudischen Konsulats in Istanbul ab und begannen eine Suche im Privathaus des Konsuls. Der war türkischen Medien zufolge zuvor nach Saudi-Arabien abgereist. Die türkischen Behörden gehen nach Medienberichten davon aus, dass Chaschukdschi im Konsulat von einem aus Saudi-Arabien angereisten Spezialkommando getötet wurde. Sie sollen auch im Besitz kompromittierender Ton- und Videoaufnahmen sein. dpa

