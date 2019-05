Pompeo trifft Putin in Sotschi

Washington/Caracas.Inmitten der amerikanisch-russischen Spannungen rund um Venezuela reist US-Außenminister Mike Pompeo in der kommenden Woche zu Gesprächen nach Russland. Am Dienstag werde er in Sotschi mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow und Präsident Wladimir Putin zusammenkommen, hieß es. Thema ist die Krise in Venezuela. Russland und die USA beschuldigen sich gegenseitig, zu einer Eskalation in dem südamerikanischen Land beizutragen. Unterdessen geht Machthaber Nicolás Maduro weiter gegen Regimekritiker vor. Am Mittwoch war nach Angaben der Opposition der Vizechef des venezolanischen Parlaments, Edgar Zambrano, festgenommen worden. Gegen ihn werde wegen Vaterlandsverrat, Rebellion und Verschwörung ermittelt.

