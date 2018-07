Posse um Puigdemonts Auslieferung

Anzeige

Schleswig.Nach monatelangem juristischen Gerangel soll der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont an Spanien ausgeliefert werden – eigentlich. Das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht (OLG) erklärte gestern eine Auslieferung des Politikers wegen des Vorwurfs der Veruntreuung für zulässig, nicht jedoch wegen Rebellion – dem Hauptvorwurf der spanischen Justiz. Damit dürfte Puigdemont in Spanien nur wegen Veruntreuung belangt werden. „Der Senat geht davon aus, dass die spanischen Gerichte diesen Grundsatz beachten und nicht etwa den Verfolgten Puigdemont nach der Auslieferung wegen des Vorwurfs der Korruption auch noch wegen Rebellion verfolgen werden“, erklärte das Gericht.

Puigdemonts Anwälte kündigten jedoch an, beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Einspruch gegen den Auslieferungsbeschluss einlegen zu wollen. Das sagte Anwalt Jaume García-Cuevillas dem katalanischen Fernsehsender TV3. Man werde vorbringen, dass es in Spanien „keine Garantien für einen fairen Prozess“ gebe. Außerdem werde man „Widersprüche“ in der Anklage der spanischen Justiz wegen Veruntreuung geltend machen.

Auch das Oberste Gericht Spaniens meldete sich laut einem Medienbericht zu Wort: Es wird eine Auslieferung durch Deutschland, die einen Prozess nur wegen Untreue gestattet, nicht akzeptieren. Richter Pablo Llarena habe sich bereits für eine Rücknahme des europäischen Haftbefehls gegen Puigdemont entschieden, berichtete die gewöhnlich gut informierte Zeitung „El Mundo“ gestern.