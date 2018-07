Anzeige

An Kritik am DFB-Krisenmanagement des Özil-Falls und an Grindel mangelte es nicht. Liga-Präsident Reinhard Rauball warnte früh, dass man das „Thema in der Tat unterschätzt“ habe, und machte sich Sorge über einen möglichen „dauerhaften Schaden bei beiden Sportlern.“

Mit scharfen Tönen kritisierte auch Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge das PR-Desaster: Er sei irritiert, was man beim DFB als Krisenbewältigung verstehe, „weil mir da ein bisschen die Fußballkompetenz“ fehle. Mehrere Parlamentarier, darunter die Bundestagsabgeordneten Renate Künast, Omid Nouripour (beide Grüne) und Frank Schwabe (SPD), forderten sogar Grindels Rücktritt.

Der Jurist aus Hamburg hat auch eine andere Herausforderung noch nicht bestanden: Die Affäre um den Zweck der dubiosen Zahlung von 6,7 Millionen Euro im Zusammenhang mit der WM 2006 ist weiter nicht aufgeklärt.

Außerdem muss Grindel nach dem Scheitern bei der WM mit dafür sorgen, dass es einen erfolgreichen Neubeginn mit Bundestrainer Joachim Löw gibt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.07.2018