Präsident als Halloween-Maske

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte (Bild) ist zu neuen Ehren gekommen – als Latex-Maske für Halloween. Beim Einkaufsportal Amazon in den USA ist das Konterfei des umstrittenen Politikers zum Preis von umgerechnet 29,70 Euro zu haben. Der 74-jährige Staatschef ließ am Mittwoch in Manila verkünden, dass er mit dem Angebot durchaus zufrieden ist. „Er schreckt die Kriminellen tatsächlich ab“, sagte sein Sprecher. International ist Duterte vor allem durch seinen brutalen Krieg gegen Drogen bekannt. Diesem Feldzug fielen Tausende tatsächlich und vermeintliche Kriminelle zum Opfer. dpa (Bild: dpa)

