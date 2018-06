„Präsident der sehr Reichen“

Anzeige

Paris.Als Politiker der Mitte hat sich Emmanuel Macron stets präsentiert. Er sei weder links noch rechts, sondern sowohl als auch, beschrieb der französische Präsident selbst seine pragmatische Linie, mit der er Anhänger von beiden Seiten für seine Partei „La République en marche“ (Die Republik in Bewegung) gewann. Genau diese Position war es, die als so revolutionär galt in dem Land, dessen politisches System seit langem wesentlich von der Konfrontation zwischen den Sozialisten auf der linken und Konservativen auf der rechten Seite geprägt war. Erst in den vergangenen Jahren hatte der Aufstieg des rechtsnationalen Front National – den Parteichefin Marine Le Pen im Bemühen um einen Neuanfang nun in Rassemblement National (Nationale Vereinigung) umbenannte – das Zwei-Parteien-Schema durchbrochen.

Bis es Macron, der jenseits einer etablierten Partei antrat, vollends erschütterte. Von Sozialisten, Republikanern und Grünen warb er Führungspersonal ab, um verschiedene Strömungen in seiner Regierung zusammenzuführen. Die Zeit alter ideologischer Spaltungen sei vorbei, versprach er.

Gewerkschaften streiken

Doch verfolgte der französische Staatschef in seinem ersten Jahr im Amt tatsächlich eine sozialliberale oder sozialdemokratische Linie, die ihm die Medien zunächst zuschrieben? Macron hat seither eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes und strikte Asyl- und Einwanderungsregeln durchgesetzt, welche nicht nur Menschenrechtsorganisationen, Künstler und Schriftsteller wie der Nobelpreisträger Jean-Marie Gustave Le Clézio scharf kritisierten. Auch ein Teil seiner eigenen Mehrheit lehnte sich dagegen auf, ohne ihm letztlich die Loyalität zu verweigern.