„Präsident hat seine Macht missbraucht“

Washington.Nancy Pelosi verbreitete um ihre plötzlich angesetzte Ansprache an die Nation eine Aura der Dringlichkeit. Dafür stand auch das Meer an Sternenbannern, vor dem sie kurz nach neun Uhr morgens Aufstellung nimmt. „Sein Fehlverhalten trifft das Herz unserer Verfassung“, richtet sich die Führerin der Demokraten mit erkälteter Stimme an ihre Landsleute. „Unsere Demokratie steht auf dem Spiel.“

Nächster großer Schritt

Präsident Trump habe dem Kongress keine andere Wahl gelassen, „weil er einmal mehr versucht, unsere Wahlen zu seinem persönlichen Vorteil zu korrumpieren“. Damit spielt Pelosi auf den zentralen Vorwurf des Abschlussberichts des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus an, das über die vergangenen Monate in Dutzenden öffentlichen und nicht-öffentlichen Anhörungen Zeugen vernommen hatte. Demnach hat der Präsident sein Amt missbraucht, um die neue Regierung der Ukraine zu drängen, Wahlkampfmunition gegen seinen möglichen Herausforderer Joe Biden und die Demokraten zu liefern.

Trump hielt vom Kongress bewilligte Militärhilfe für Kiew in Höhe von 391 Millionen Dollar zurück, um die Ankündigung von Ermittlungen gegen Biden, seinen Sohn Hunter sowie eine diskreditierte Verschwörungstheorie zu erzwingen, wonach nicht Russland, sondern die Ukraine versuchte, die US-Präsidentschaftswahlen 2016 zu beeinflussen.

„Die Fakten sind unwidersprochen“, erklärte Pelosi. „Der Präsident hat seine Macht zu seinem persönlichen Vorteil missbraucht, zulasten unserer nationalen Sicherheit.“ Schweren Herzens bitte sie nun den Vorsitzenden des Justizausschusses, „die Anklagepunkte für das Impeachment (Anklage wegen Amtsvergehen) zu verfassen“.

Trump hatte bereits geahnt, was auf ihn zukam, als er seine Gegenspielerin im Kongress am Morgen via Twitter aufforderte, sich mit dem Impeachment zu beeilen, „damit wir einen fairen Prozess im Senat haben können“. Das Timing des weiteren Verfahrens ließ Pelosi in ihrer minutenlangen Ansprache offen.

Ihr Stellvertreter und Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus Steny Hoyer wollte nicht bestätigen, dass der Präsident bereits vor Weihnachten angeklagt wird. „Die Fakten werden diktieren, wie schnell das Justizkomitee zu einer Entscheidung gelangt.“ Dort hatten am Mittwoch vier Verfassungsrechtler das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump in eine historische Perspektive gerückt. Die drei von den Demokraten berufenen Zeugen beschrieben das Verhalten des Präsidenten als Musterbeispiel an Fehlverhalten, das die Verfassungsväter für das Instrument des Impeachment im Sinn hatten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019