Präsident steht auf Metallica

Der indonesische Präsident Joko Widodo hat nachträglich umgerechnet 650 Euro für eine Hardrock-Platte bezahlt, die er im vergangenen Jahr als Gastgeschenk erhalten hatte. Der 56-Jährige hatte von Dänemarks Ministerpräsident Lars Lokke Rasmussen eine Vinyl-LP der Band Metallica bekommen, die von derem dänischen Schlagzeuger Lars Ulrich handsigniert ist. Widodo gab das Album „Master Of Puppets“ zunächst weiter an eine Kommission. Offenbar fand er aber so viel Gefallen daran, dass er das Geschenk nun mit eigenem Geld auslöste. Der Präsident des südostasiatischen Inselstaats ist als Liebhaber harter Rockmusik bekannt. Zu seinen Lieblingsbands gehören die Scorpions und Nazareth.