„Präsident Trump agiert offenbar sehr sprunghaft“

Berlin.Überraschend wollen die USA offenbar bis September 9500 ihrer in Deutschland stationierten 35 000 Soldaten abziehen. Das wurde am Wochenende in Washington bekannt. Der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Henning Otte, über die Bedeutung dieses Schrittes.

Herr Otte, es gab keine offizielle Information der Bundesregierung über den Abzug. Wie bewerten Sie das Vorgehen der US-Regierung?

Henning Otte: Die Ankündigungen gehen auf Äußerungen von Präsident Donald Trump zurück und zeigen, dass er offenbar sehr sprunghaft agiert. Es gibt bisher aber noch keine offizielle Bestätigung aus dem Weißen Haus. Jetzt muss erst einmal das Auswärtige Amt mit den USA über das Ob und das Wie der angeblichen Abzugspläne reden. Sicher wäre es besser gewesen, über so etwas vorher bilateral oder im Rahmen der Nato zu sprechen, mindestens eine Vorwarnung zu geben.

Mit anderen Worten: So geht man mit Freunden nicht um?

Otte: Eine solche erhebliche Entscheidung sollte man in der Tat miteinander absprechen.

Ex-US-Botschafter Richard Grenell hatte mit einem Abzug gedroht, weil Deutschland nicht genug für die Verteidigung ausgebe. Ist das Grenells letzte Rache?

Otte: Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir das Zwei-Prozent-Ziel anstreben. Wir investieren stetig in die Verbesserung der Fähigkeiten der Bundeswehr. Zudem gibt es eine Richtungsentscheidung der Verteidigungsministerin, den Tornado durch amerikanische F18 abzulösen. Das alles sind deutliche Zeichen, dass wir die transatlantische Achse für sehr wichtig erachten.

Donald Trump ist bekannt dafür, mit außenpolitischen Konflikten von innenpolitischen Problemen abzulenken. Hat er sich jetzt Deutschland vorgenommen? Kommt da noch was?

Otte: Ich will nicht hoffen, dass hier innenpolitische Gründe mit außenpolitischen Forderungen verknüpft werden. Dass Trump immer wieder Deutschland anspricht, liegt auch an unserer starken Position innerhalb Europas. Umso wichtiger ist, dass wir uns in Europa eng absprechen.

Im Rahmen des Nato-Vertrages müssen Deutschland und die USA füreinander einstehen. Aber fühlen sich die USA noch der Sicherheit Europas verpflichtet?

Otte: Es ist meine feste Überzeugung, dass die USA immer noch zur Nato stehen. Aber der Vorgang macht auch deutlich, dass wir in Europa unsere eigene Rolle besser finden und die europäische Säule in der Nato stärken müssen. Dafür müssen auch wir in Deutschland weiter in die Sicherheit investieren.

Wenn Sie in den nächsten Tagen mit amerikanische Kollegen sprechen: Was wird ihr Hauptargument gegen den Abzug sein?

Otte: Ich werde versuchen, deutlich zu machen, dass die Nato als Organisation gemeinsamer Sicherheit eine absolute Erfolgsgeschichte ist, die fortgesetzt werden muss. Und dass wir weiterhin eine gemeinsame Rundum-Absicherung zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Cyber-Raum brauchen, um in allen unseren Mitgliedsländern Frieden und Freiheit garantieren zu können. Niemand soll auch nur einen Gedanken daran verschwenden dürfen, uns angreifen zu können.

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.06.2020