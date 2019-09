Potsdam.Der Landtag in Brandenburg hat Ulrike Liedtke (Bild) zu seiner neuen Präsidentin gewählt. Die SPD-Abgeordnete aus Rheinsberg erhielt am Mittwoch bei der konstituierenden Sitzung in Potsdam 77 Ja-Stimmen der 88 Abgeordneten. Mit Nein stimmten sechs Parlamentarier, fünf enthielten sich. Die 60 Jahre alte Musikwissenschaftlerin ist Vizepräsidentin des Deutschen Kulturrates. Sie stammt aus Weimar und war unter anderem auch Gründungsdirektorin der Musikakademie Rheinsberg und Vorsitzende des Rundfunkrates des ORB und RBB. Ihre Vorgängerin Britta Stark (SPD) war bei der Landtagswahl nicht mehr ins Parlament gekommen.

Auch der Kandidat der AfD für das Amt des Landtagsvizepräsidenten ist gewählt worden. Der Abgeordnete Andreas Galau erhielt die nötige Mehrheit. Es gab Vorbehalte gegen ihn und die AfD-Fraktion. Bei seiner Vorstellung in anderen Fraktionen ging es unter anderem um die Frage der Nähe der AfD Brandenburg zum „Flügel“, einer Gruppierung in der AfD, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019