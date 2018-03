Pragmatisch, ostdeutsch, weiblich

Anzeige

Sieben Namen geprüft

Zwar lebt sie schon seit 20 Jahren in Berlin. Doch darüber sah die Partei hinweg. Anders übrigens als bei der Berlinerin Eva Högl, die auch in Frage gekommen wäre, aber gebürtige Niedersächsin ist. Ein „echter“ Ostdeutscher musste es sein, das verlangten die Ost-Landesverbände, das hatte Andrea Nahles versprochen. Also wurden in den vergangenen Tagen insgesamt sieben Namen hin und her geprüft, alles Frauen. Die eine zu unerfahren, die andere zu sehr Anti-Groko, dann wieder jemand mit dem falschen Fachgebiet. Und so blieb Giffey ganz zum Schluss in der Abwägung gegen die Brandenburgerin Dagmar Ziegler übrig, eine erfahrene Ex-Landesministerin, die aber mit 57 Jahren als zu alt befunden wurde.

Giffey ist verheiratet und hat ein schulpflichtiges Kind. Sie hat mal eine Lehrer-Ausbildung begonnen und war Schulstadträtin. Nun ist sie der neue Jungstar der SPD. Bundespolitisch ist sie bisher noch nicht in Erscheinung getreten. In Erinnerung ist manchen ostdeutschen Delegierten des vergangenen Bundesparteitages in Bonn aber ein Auftritt in einer internen Vorbesprechung. Es ging um Pro oder Kontra zu Koalitionsgesprächen mit der Union. Giffey ergriff das Wort und sagte, die SPD müsse mal lernen, über ihre Erfolge zu reden, über das halb volle Glas Wasser. Nicht immer über das halb leere. Es sei ein ziemlich kluger, fast altkluger Beitrag gewesen, meinte ein Teilnehmer.

