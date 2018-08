Prediger als Verhandlungsmasse

Anzeige

Börse reagiert negativ

Die Regierung in Ankara reagierte empört. Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte, man werde „unverzüglich reagieren“ – wie, ist bisher allerdings unklar. Staatschef Recep Tayyip Erdogan hatte bereits vergangene Woche erklärt, die Türkei werde in dem Streit nicht nachgeben. Washington riskiere, „einen starken und aufrichtigen Partner wie die Türkei zu verlieren“. Die Maßnahmen gegen die beiden Minister sind möglicherweise erst ein Warnschuss. US-Präsident Donald Trump droht bereits mit „großen Sanktionen“ gegen die Türkei. Er wirft Erdogan vor, den Geistlichen als „Geisel“ festzuhalten. Tatsächlich hatte Erdogan selbst einen Zusammenhang zwischen Brunson und dem Fall des Exil-Predigers Fethullah Gülen hergestellt. Die türkische Regierung verlangt seit längerem die Auslieferung von Gülen. Erdogan bot den USA an: „Auch Ihr habt einen Pastor – gebt ihn heraus, dann werden wir Euch den amerikanischen Pastor geben.“

Gravierend könnten die wirtschaftlichen Konsequenzen dieser Eskalation sein. Die Anleger reagierten sofort. Die Lira verlor mehr als zwei Prozent, erstmals kostete gestern ein Dollar mehr als fünf Lira. Die Istanbuler Börse brach um drei Prozent ein. Für die ohnehin angeschlagene türkische Wirtschaft und das Vertrauen der Investoren ist der Streit mit Washington Gift. Wegen der Sanktionen stellten sich Teile der türkischen Opposition hinter die Regierungsallianz aus islamisch-konservativer AKP und ultranationalistischer MHP. AKP, MHP, die Mitte-Links Partei CHP und die nationalkonservative Iyi-Partei veröffentlichten gemeinsam im Parlament eine Stellungnahme, in der sie die Sanktionen scharf kritisierten.

In der Türkei wurden nach dem Putschversuch während des zwei Jahre andauernden Ausnahmezustands Zehntausende angebliche Gülen-Anhänger inhaftiert. Auch nach Ende des Notstands, der am 19. Juli ausgelaufen war, gingen die Verhaftungen in der Türkei weiter. Gestern ordnete ein Gericht in Ankara nach Anadolu-Angabe die Festnahme von 27 hochrangigen Marinesoldaten an. Den Soldaten wird demnach vorgeworfen, mit Imamen der Gülen-Bewegung kommuniziert zu haben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.08.2018