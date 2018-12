Premier Michel hofft auf die Grünen

Brüssel.,,Marsch gegen Marrakesch“ hatten die Demonstranten ihre Aktion in Brüssel getauft – es wurde ein Ausbruch der Gewalt. Rund 400 Randalierer hatten sich am Sonntag aus der zunächst friedlichen Kundgebung von etwa 6000 Teilnehmern gelöst und versucht, in das Gebäude der Kommission einzudringen. Scheiben wurden eingeschlagen, Steine und Brandsätze flogen. Die Polizei ging mit Wasserwerfern sowie Schlagstöcken vor und nahm 69 Randalierer fest. Es gab offenbar mehrere Verletzte.

Der Protest richtete sich gegen den Migrationspakt der Vereinten Nationen, der in Marrakesch unterzeichnet worden war. Doch das Ziel der Aktionen war die eigene Regierung. Kurz vor der Unterzeichnung hatte die Koalition des liberalen Premierministers Charles Michel einen wichtigen Koalitionspartner verloren – die rechts-nationale Neue Flämische Allianz (N-VA). Sie wollte den Pakt verhindern. Zurück blieb ein Bündnis aus Liberalen und Christdemokraten, das im Parlament über nur noch 52 Sitze verfügt, obwohl 76 für eine stabile Mehrheit gebraucht würden. Michel ließ sich nicht beirren, stieg trotzdem ins Flugzeug nach Marrakesch und unterzeichnete die UN-Vereinbarung, für die er eigentlich zu wenig Unterstützung hatte.

„Man hat uns aus der Regierung gedrückt“, sagte N-VA-Chef Bart de Wever, der offenkundig auf vorgezogene Neuwahlen setzte. Doch Premier Michel blieb hart und kündigte an, sich parlamentarische Mehrheiten zu suchen, wenn er sie braucht. „Eine Minderheitsregierung hat es in dieser Form nur 1974 einmal gegeben“, bilanzierte Katrin Jadin, die für die Liberalen in der Abgeordnetenkammer sitzt, die Situation. Daraufhin setzte ein parlamentarisches Tauziehen ein, bei dem der Regierungschef von den flämischen Nationalisten aufgefordert wurde, die Vertrauensfrage zu stellen.

Michel lehnte ab. Er setzt nicht zuletzt auf die starken Grünen, deren Fraktionschef Kristof Calvo bereits ankündigte, dass man sich engagieren wolle. Das wird nicht leicht. Bis zu den Neuwahlen im Mai 2019 muss noch ein besonders harter Brocken bewältigt werden: das Budget für das kommende Jahr. Der Internationale Währungsfonds und die EU-Kommission haben die Brüsseler Föderalregierung aufgefordert, die nötigen Reformen für einen stabilen Haushalt fortzuführen. Das bedeutet weitere Einschnitte in die ohnehin geschwächte Sozialstruktur des Landes.

Kein Wunder, dass die Demonstranten zum Sitz der Kommission zogen. Dabei geht es im Hintergrund um ein anderes Thema. Die flämischen Nationalisten hatten bei den vergangenen Wahlen hohe Stimmengewinne eingefahren – mit 20,3 Prozent wurden sie 2014 sogar stärkste Kraft. Doch in den zurückliegenden Monaten sank die Partei in der Wählergunst spürbar. Da kam der UN-Migrationspakt als populäres Thema gerade recht. In Brüssel schließen Beobachter nicht aus, dass die Gewalt vom vergangenen Sonntag, die im Wesentlichen von Sympathisanten des rechtsextremen Vlaams Belang getragen wurde, in den nächsten Monaten weitergehen könnte.

Dienstag, 18.12.2018