Premiere mit Küsschen – Ilse Aigner neue Landtagspräsidentin

München.Begrüßung für die neue Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU): 22 Tage nach der bayerischen Landtagswahl ist das neue Parlament gestern zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Eröffnet wurde diese vom Alterspräsidenten Helmut Markwort (FDP, Bild), dem ältesten Abgeordneten. Die bisherige Bauministerin Ilse Aigner wurde zur Parlamentspräsidentin gewählt. Sie erhielt 198 von 205 abgegebenen Stimmen. Aigner tritt damit die Nachfolge der CSU-Politikerin Barbara Stamm an, die wegen der Stimmenverluste der CSU bei der Landtagswahl am 14. Oktober den Wiedereinzug ins Parlament verpasst hatte. Zuvor haben CSU und Freie Wähler in Bayern die deutschlandweit erste schwarz-orange Koalition besiegelt. Heute soll Markus Söder zum Ministerpräsidenten gewählt werden. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.11.2018