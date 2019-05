Premierministerinwill heiraten

Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern (Bild) will heiraten. Die 38-Jährige und ihr Lebensgefährte Clarke Gayforde (41) sind seit Ostern verlobt, wie die Regierung gestern bestätigte. Am Vormittag war aufgefallen, dass die Premierministerin einen neuen Diamantring trug. Vermutet wird, dass Gayforde, ein Journalist, den Antrag machte. Auf die Frage, ob sie ihren Partner selbst um die Heirat bitten würde, hatte Ardern kürzlich in einem Interview geantwortet: „Nein. Ich würde nicht fragen. Absolut nicht. Ich will, dass er sich selbst mit dieser Frage quält, durch den Schmerz und durch die Folter geht.“ dpa

