Prinz William besucht Jerusalem

Anzeige

Tel Aviv.Der britische Prinz William hat während seines Besuchs im Heiligen Land die Altstadt von Jerusalem und das Grab seiner Urgroßmutter Alice im Ostteil der Stadt besucht. Es ist der erste offizielle Besuch eines Mitgliedes der britischen Königsfamilie im Heiligen Land seit der israelischen Staatsgründung vor 70 Jahren. Der 36-Jährige bereist den Nahen Osten seit Sonntag. In Jordanien traf er Kronprinz Al-Hussein bin Abdullah, in Israel Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Präsident Reuven Rivlin. Am Mittwoch sprach er mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Als ehemalige Mandatsmacht in Palästina hatte Großbritannien Einfluss auf die Entwicklungen der Region. dpa