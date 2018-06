Pro & Kontra: Ist ein Untersuchungsausschuss sinnvoll?

Anzeige

Dies darf aber nicht der Grund sein, auf einen Untersuchungsausschuss zu verzichten. Im Gegenteil: Er ist unverzichtbar, um den Kritikern keinen Nährboden für weitere Verschwörungstheorien zu geben. Im Gegensatz zum Innenausschuss kann ein Untersuchungsausschuss nämlich tiefer in das Dickicht der Affäre eindringen, kann Zeugen und Experten vernehmen und Ermittlungen durch Gerichte anstoßen.

Sechs Mal wurde seit 2013 auf das parlamentarische Instrument zurückgegriffen – etwa beim Abgas-Skandal oder beim Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. Warum bei der Bamf-Affäre, bei der es um mögliche Missstände in Regierung und Verwaltung geht, kein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden sollte, dürfte in der Bevölkerung schwer zu vermitteln sein. Aufklärung und Konsequenzen sind nun essenziell – fast genauso wichtig ist aber das Signal, das von so einem Ausschuss ausgehen würde: dass alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um aufzuklären. (Von unserem Redaktionsmitglied Heike Rentsch)

Kontra

Keine Frage: Was im vergangenen Jahr in der Bremer Außenstelle des Bamf vor sich gegangen ist, muss aufgeklärt werden. Aber bitte nicht in Form eines Untersuchungsausschusses, der von manchen Parteien politisch ausgeschlachtet wird.

Genau danach sieht es momentan nämlich aus. Mit ihrem Antrag auf einen Untersuchungsausschuss liefert die AfD einen langen Fragenkatalog. Sie fragt danach, wer was wusste oder wer zu welcher Entscheidung befugt war. So weit kein Grund zur Sorge. Aber dann gibt es noch jene Fragen im bekannten populistischen Tonfall. So will die Fraktion zum Beispiel auch wissen, „welche Gründe sie (die Bundesregierung) angesichts des Bevölkerungswachstums in Afrika hat, ihre Maßnahme als einen Erfolg zu sehen (...)“. Oder, warum Bundeskanzlerin Angela Merkel den Eindruck erwecke, Staatsgebiet und Staatsvolk aufweichen zu wollen.

Es sind Fragen wie diese, die den Schluss nahelegen: Die AfD will einen Untersuchungsausschuss als Bühne für die endgültige Abrechnung mit Merkels Flüchtlingspolitik missbrauchen. Dies sollte jedoch nicht Sinn und Zweck eines solchen Gremiums sein. Auch die Liberalen werden versuchen, aus einem Ausschuss Kapital zu schlagen. Immerhin stehen sie jener Migrationspolitik ebenso kritisch gegenüber.

Ein Untersuchungsausschuss hat weiter reichende Kompetenzen als der Innenausschuss, der gerade mit dem Bamf-Skandal betraut ist. Er darf Ermittlungen durch Gerichte und Verwaltungsbehörden vornehmen lassen und Zeugen vernehmen. Ein umfassendes und vor allem langwieriges Verfahren. Bis ein Ergebnis vorliegt, können aber Jahre vergehen. Ein Innenausschuss verfügt bereits über viele Werkzeuge, um die Vorgänge aufzuklären. Ermittlungen gegen Verantwortliche der Behörde laufen, zuständige Politiker werden befragt. Man sollte die Ergebnisse abwarten, bevor man die Keule eines Untersuchungsausschusses herausholt – und dem Populismus unnötig ein Forum bietet. (Von unserem Redaktionsmitglied Maximilian Münster)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.06.2018