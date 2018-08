Problembau von Anfang an

Anzeige

Projekte mit Spannbeton

Der römische Ingenieur Morandi (1902-1989), nach dessen Plänen die Brücke zwischen 1963 und 1967 – dem Jahr ihrer Inbetriebnahme – gebaut wurde, war ein Anhänger des Rationalismus. Er wurde vor allem durch seine Brückenbauten in Spannbeton bekannt, dessen Nutzen er entdeckt hatte, als er in Kala-brien nach einem Erdbeben baute. Morandi lehrte auch als Professor Brückenbau an den Universitäten Florenz und Rom. Er baute den Flughafen Fiumicino seiner Heimatstadt mit, plante eine Tiberbrücke dort und war auch in Kolumbien, Libyen, Kanada und Südafrika als Brückenkonstrukteur tätig. Einen Teil der Arena von Verona verstärkte er auf der Basis seines Patents „Morandi M5“, das er auch in Genua nutzte. Berühmt wurde er durch ein Projekt in Venezuela.

Die von Morandi konzipierte General Rafael Urdaneta-Brücke in der Bucht von Maracaibo erstreckte sich über 8,7 Kilometer – bis 1964. Sie stürzte ein, als der Öltanker Exxon Maracaibo, mit 36 000 Tonnen voll beladen, aus der Lagune von Maracaibo kommend gegen zwei ihrer Pfeiler stieß, nachdem er durch einen Kurzschluss außer Kontrolle geraten war. Beide Pfeiler stürzten mit einem Teil der Brücke ein. Es stellte sich heraus, dass die Möglichkeit eines derartigen Unfalls in der Planung nicht berücksichtigt worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es außer den beiden Unglücksbauten, der venezolanischen und der Genueser Brücke, nur noch eine in Libyen, die nach diesem Bauprinzip errichtet wurde.

Zum Zeitpunkt des Einsturzes am Dienstag waren an der ewigen Baustelle wieder Bauarbeiten im Gang. Die Basis des betroffenen Viadukts sollte verstärkt werden. Die zuständige Autobahnmeisterei versicherte, der Abschnitt sei „unter dauernder Beobachtung und Aufsicht“ gewesen. „Die Einsturzursache werden wir genauer analysieren können, sobald es wieder möglich ist, die Unfallstelle sicher zu betreten.“

Schlug der Blitz ein?

Was den längst problematischen Bau letzten Endes hat einstürzen lassen, ist bisher Gegenstand von Mutmaßungen. So soll kurz zuvor ein Blitz auf der Brücke eingeschlagen sein. Auf dem Handyvideo eines Passanten war ein weißer Lichtstrahl zu sehen, von dem aber unklar ist, ob es sich um einen Blitz handelte. Die Betreibergesellschaft teilte mit, wegen der Bauarbeiten habe ein Kran auf ihr gestanden.

Klar ist, dass die Brücke stark belastet war. Die Autobahn A 10, deren Teil sie ist, ist nicht nur eine wichtige Verkehrsader der Stadt Genua. Deren Hafen, zuvor im Niedergang begriffen, hat in den vergangenen Jahren einen neuen Aufschwung erlebt. Dadurch liefen auch verstärkt Schwertransporte über den Dauersanierungsfall.

