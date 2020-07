Probleme bei Corona-App

Walldorf/Mannheim.Auf einigen Smartphones gibt es bei der von der Bundesregierung eingeführten Corona-App Probleme mit der Darstellung. Das bestätigte dieser Redaktion am Sonntag ein Sprecher des Walldorfer Softwareunternehmens SAP, das an der Entwicklung beteiligt war. Die Funktionsfähigkeit der App werde von der fehlerhaften Darstellung allerdings nicht beeinträchtigt. Wer etwa in Kontakt mit einem Corona-Infizierten gekommen sei, bekomme das unverändert zuverlässig angezeigt, betonte der SAP-Sprecher. Es handele sich nur um optische Beeinträchtigungen. Als Beispiel nannte er die Anzeige der Risikoermittlungsdauer. Auf manchen Handys stehe da etwa „sieben von 14 Tage. Das stimmt aber nicht, die App ist die ganze Zeit aktiv.“ Das Unternehmen arbeite bereits mit Hochdruck daran, das Problem in den Griff zu bekommen. Spätestens in 14 Tagen werde es gelöst sein, so der SAP-Sprecher. sma

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.07.2020