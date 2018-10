Probleme mit Pistolen?

Berlin/Oberndorf.Die Berliner Polizei will erneut Nachbesserungen bei Pistolen vom Waffenhersteller Heckler & Koch einfordern. Auch nach einer Überprüfung durch den Hersteller entsprächen 1337 Pistolen nicht den „Vorgaben an ein einwandfreies Produkt“, teilte die Behörde mit. Die Ware soll an Heckler & Koch zurückgeschickt werden. Insgesamt hat die Behörde 24 000 Exemplare bestellt, bisher sind erste Chargen ausgeliefert. Heckler & Koch war gestern zunächst nicht zu erreichen.

Am Montag hatte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) von anhaltenden Schwierigkeiten mit der Treffgenauigkeit der Waffe berichtet. Der Hersteller habe erklärt, so die GdP, dass der Lauf der Waffe wandere, die Pistole müsse eingeschossen werden. Die Polizei bestätigte Gewerkschaftsangaben, wonach mit den bereits einmal vom Hersteller nachgebesserten Pistolen noch mehr als 60 Schüsse abgefeuert werden müssen, bevor sich eine „stabile Treffpunktlage“ einstellt. Die mangelnde Treffgenauigkeit der Waffen war erstmals im Sommer bekanntgeworden. Damals hatte Heckler & Koch in einer Erklärung eingeräumt, bei bemängelten Exemplaren aus der ersten Charge die Visiereinrichtung nachjustieren zu müssen. lsw

