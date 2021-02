Problemfall Riester-Rente

Berlin.Seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten gibt es in Deutschland die staatlich geförderte, private Altersvorsorge namens Riester-Rente. 2002 ging sie an den Start, benannt nach ihrem Erfinder, dem damaligen Bundesarbeitsminister Walter Riester (SPD). Die Idee: Wegen eines in Zukunft sinkenden Rentenniveaus und damit geringeren Bezügen aus der gesetzlichen Rentenkasse sollen die Bürger die entstehende Finanzlücke durch eine private Zusatzversicherung ausgleichen und damit im Alter ihren Lebensstandard sichern. Der Staat belohnt die private Vorsorge mit Steuervorteilen und einer Prämie.

Doch seit geraumer Zeit hakt es bei diesem Geschäftsmodell gewaltig – und zwar gleich an mehreren Stellen. Sparer wenden sich ab, und Finanzfachleute warnen vor einem Aus der Riester-Rente für den Fall, dass sie nicht reformiert wird. Genau das haben Union und Sozialdemokraten in ihrem Koalitionsvertrag zwar zugesagt. Doch die Regierungsparteien sind uneins, in welche Richtung es dabei gehen soll. In einer aktuellen Auflistung des Bundesfinanzministeriums über noch anstehende Gesetzesvorhaben bis zum Sommer tauchte die Reform zuletzt nicht mehr auf. So wie es aussieht, wird vor der Bundestagswahl Ende September wohl nichts mehr daraus. Die Aufregung darüber ist groß.

Welche Probleme gibt es?

Kritik an bürokratischen Hürden bei der Riester-Rente sowie an hohen Abschluss- und Verwaltungsgebühren gibt es seit Langem. Letztere können über die gesamte Laufzeit gerechnet oft mehrere Tausend Euro betragen und gehen auf Kosten der Rendite. Seit geraumer Zeit kommt die anhaltende Niedrigzinspolitik dazu, die ähnliche Auswirkungen hat. Denn sie macht es den Versicherern schwer, das Geld ihrer Kunden am Markt gewinnbringend anzulegen. Da Aktienspekulationen mit Riester-Beiträgen nicht gestattet sind, bleiben nur sicherere Anlageformen, die aktuell aber wenig Zinsertrag abwerfen. Zudem unterliegen die Versicherer der gesetzlichen Verpflichtung, zum Ende der Vertragslaufzeit garantiert 100 Prozent der eingezahlten Bruttobeiträge an die Riester-Versicherten auszuzahlen. All das sorgt dafür, dass die Riester-Rente bei Bürgern wie Versicherern an Zuspruch einbüßt.

Wie könnte eine Reform aussehen?

SPD und Union verfolgen unterschiedliche Ansätze. Aus der SPD kamen zuletzt Forderungen, das Projekt auslaufen zu lassen. Statt Riester zu modernisieren, solle der Staat den Erwerb selbst genutzter Immobilien unterstützen, schlug SPD-Finanzexperte Lothar Binding vor. Aus der Union kommen andere Ideen. CDU und CSU im Bundestag wollen grundsätzlich an der Riester-Rente festhalten. Um das Modell attraktiver zu machen, soll künftig ab einem jährlichen Sparbetrag von 437,50 Euro jeder angesparte Euro mit 40 Cent staatlich gefördert werden. Zudem soll die hundertprozentige Kapitalgarantie wegfallen. Dadurch wäre auch eine stärkere Anlage in Aktien möglich. Die deutsche Versicherungswirtschaft fordert seit Längerem, dass Versicherte bei künftigen Riester-Verträgen nur noch eine Garantie von 80 Prozent ihrer Einzahlungen erhalten.

Wie wahrscheinlich ist eine Öffnung für Aktien?

Vorerst gering. Doch die Zahl der Befürworter wächst. Die Finanzmarktexpertin im Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), Dorothea Mohn, wirbt seit Längerem für ein Modell der Extrarente mit Aktienkomponente. So soll ein öffentlicher Träger die Beitragsgelder der Versicherten einsammeln und das Kapital per Ausschreibungsverfahren an Finanzmarktprofis weiterreichen, die es mit geringen Gebühren und breit gestreut anlegen. Bei langfristiger Anlage sei das Risiko beherrschbar und der Ertrag für die Versicherten deutlich höher als im Moment. Auch die FDP im Bundestag setzt in ihrem neuen Rentenkonzept auf Aktien.

Wo genau liegen die Kritikpunkte?

„Riester ist ein historischer Fehler in der Rentenpolitik und ein Milliardengrab für die Steuerzahler. Wir brauchen eine Kehrtwende“, sagte der Vorsitzende der Linken-Fraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, dieser Redaktion. Er betonte, das Kapitel Riester-Rente „sollte geschlossen und die individuellen Ansprüche in die gesetzliche Rente überführt werden“. Steuergeld von jährlich vier Milliarden Euro könne so gespart werden und in die Stärkung der gesetzlichen Rente fließen. Von einer Aktienkomponente hält Bartsch nichts. Dies bedeute „weniger garantiertes Geld für die Bürger und mehr Möglichkeiten zur Spekulation für die Versicherungskonzerne“.

