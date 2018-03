Profi-Provokateure geben sich zahm

Anzeige

Die SPD hat dieser Kompromiss geschmerzt. Dennoch muss schon genau hinhören, wer nach inhaltlichen Differenzen zwischen den Koalitionspartnern sucht. Nur SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka hält Seehofer vor, seine Äußerung zum Islam zeuge in einer Zeit, in der Moscheen angegriffen würden, von mangelndem Fingerspitzengefühl.

Nach Debatten zu Landwirtschaft und Umwelt kommt am späten Nachmittag Spahns Stunde. Er konzentriert sich auf Fachthemen wie Pflege und lange Wartezeiten beim Arzt. Nur ein Halbsatz deutet darauf hin, dass da noch was anderes war. Von der Geburt bis zum Sterben stehe das Gesundheitswesen ja im Fokus, sagt Spahn und flicht kurz ein: „Wir erleben dieser Tage in mancher Debatte, manchmal geht’s schon um Fragen vor der Geburt.“ Von mehreren Rednern bekommt Spahn dafür dann sein Fett weg.

