Profillos sowie zu viel Rücksichtnahme

Berlin.Eine „schonungslose Analyse“ hat noch jeder Verlierer nach krachenden Wahlniederlagen versprochen – und so gut wie keiner je vorgelegt. Ex-SPD-Chef Martin Schulz hingegen beauftragte im Dezember tatsächlich eine unabhängige Kommission mit der Arbeit. Gestern wurde das nicht sehr schmeichelhafte Ergebnis von seiner Nachfolgerin Andrea Nahles im Vorstand und der Öffentlichkeit präsentiert. 108 Seiten ist die Broschüre dick, die immerhin noch zwei nach oben zeigende Pfeile auf dem Titelbild zeigt.

Dabei ging es selbst nach den desaströsen 20,5 Prozent am 27. September 2017 für die Sozialdemokraten in den Umfragen eher noch weiter nach unten. Dass der Schulz-Hype, der den Herausforderer im Februar 2017 zunächst auf über 30 Prozent gebracht hatte, so massiv einbrach, beruht nach Meinung der Autoren auf einem Bündel von Faktoren.

Durch die späte Benennung des Kanzlerkandidaten neun Monate vor der Wahl habe es praktisch keine inhaltliche und organisatorische Vorbereitung auf die Kampagne gegeben. Das sei der „Kardinal-Fehler“ gewesen, so Ex-Spiegel-Redakteur Horand Knaup, der an der Untersuchung mitwirkte. Man habe alles auf Schulz gesetzt und kein Konzept gehabt, den Markenkern der SPD, Gerechtigkeit, im Wahlkampf für die Bürger zu übersetzen. So seien kaum Unterschiede zur Union kenntlich geworden. „Es wurden zu viele Themen gleichzeitig bespielt und die Partei wirkte am Ende profillos“.