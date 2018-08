Protest gegen Abschiebung

Anzeige

Kabul/Stuttgart.Trotz der sich weiter verschlechternden Sicherheitslage in Afghanistan steht eine weitere Sammelabschiebung aus Deutschland bevor. Wie Flüchtlingsaktivisten in Deutschland und Regierungsquellen in Afghanistan bestätigten, sollten gestern Abend erneut abgelehnte Asylbewerber nach Kabul abgeschoben werden. Ein Mitarbeiter des Flüchtlingsministeriums in Kabul berichtete, die Ankunft werde für Mittwochmorgen erwartet.

Wie viele Passagiere an Bord sein werden, blieb zunächst unklar. Bisher haben Bund und Länder seit dem ersten direkten Abschiebeflug im Dezember 2016 rund 300 Männer nach Afghanistan zurückgebracht. Nach der Sammelabschiebung Anfang Juli hatte sich einer der 69 Männer kurz nach seiner Ankunft in Kabul das Leben genommen.

Flüchtlingsrat empört

Die Abschiebungen sind umstritten, weil sich in Afghanistan der Krieg mit den radikalislamischen Taliban und der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) ausweitet. Bei mehreren Demonstrationen wollen Bürger heute Abend im Südwesten Deutschlands gegen Abschiebungen nach Afghanistan protestieren. In Stuttgart werden nach Angaben der Stadtverwaltung 200 Menschen zur Kundgebung des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg auf dem Schlossplatz erwartet.