Protest gegen irakische Regierung

Bagdad.In der irakischen Hauptstadt Bagdad haben am Sonntag tausende Menschen gegen die Regierung demonstriert. Sie werfen der herrschenden Klasse Korruption und Misswirtschaft vor – und verlangen, dass sie geschlossen zurücktritt. Die Demonstrierenden erinnerten dabei auch an den Beginn der Massenproteste im Oktober 2019. Seither waren landesweit Hunderttausende auf die Straßen gegangen. Bei Zusammenstößen wurden dabei fast 600 Menschen getötet und etwa 30 000 verletzt, die Regierung ging teilweise massiv gegen die Demonstranten vor. Die Corona-Pandemie brachte die Proteste zuletzt fast komplett zum Erliegen. Nun nehmen sie wieder an Fahrt auf. Viele Menschen in Bagdad schwenkten am Sonntag die irakische Nationalfahne, wie auf dem Bild zu sehen ist. red (Bild: Ameer Al Mohammedaw/dpa)

