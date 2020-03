Protest gegen rechts

München.Rund eine Woche vor der Kommunalwahl in Bayern haben in der Landeshauptstadt München mehr als 5000 Menschen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus demonstriert – und gegen die AfD. Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und andere riefen bei der Kundgebung dazu auf, Demokratiefeinden entschlossen entgegenzutreten. „Wir müssen aufpassen, dass das braune Gift nicht weiter sickert, ins demokratische Grundwasser kommt“, sagte Söder und griff die AfD mit scharfen Worten an. Der völkische Flügel von Björn Höcke wolle zurück in die 1930er Jahre – das sei „eine neue NPD, und nichts anderes“. dpa

