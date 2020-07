Protest wegen Regeln gegen Corona

Belgrad.Die inkonsequente Politik des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat am Donnerstagabend zum dritten Mal in Folge Proteste im Zentrum der Hauptstadt Belgrad ausgelöst. Anders als zuvor bemühten sich die Demonstranten kollektiv um einen friedlichen Verlauf. An den beiden Vortagen kam es zu Straßenschlachten zwischen Demonstranten und Polizisten. 19 Beamte und 17 Demonstranten erlitten Verletzungen, berichtete der Fernsehsender N1 unter Berufung auf Krankenhausärzte.

Tausende protestierten gegen mögliche neue Einschränkungen, die Vucic wegen der steigenden Ansteckungszahlen angekündigt hatte. Dabei hatte der Staatschef seine Ankündigung vom Dienstag, eine Ausgangssperre über das gesamte kommende Wochenende zu verhängen, am Tag darauf zurückgezogen. Demonstrationen gegen Vucic mit tausenden Teilnehmern fanden am Mittwochabend erstmals auch in anderen Großstädten statt.

Steine und Feuerwerk geworfen

In Belgrad demonstrierten Tausende Menschen am Mittwochabend zunächst friedlich, wie Medien berichteten. Eine kleinere Gruppe militanter Demonstranten sonderte sich jedoch ab und suchte den Konflikt mit der Polizei. Sie warfen Steine und Feuerwerkskörper auf die Polizisten, diese trieben die Menge mit Tränengas und Schlagstöcken auseinander. Fernsehsender zeigten Live-Bilder von chaotischen Szenen. dpa

