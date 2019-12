Protestaktionen in ganz Deutschland

Eine neue Richtlinie soll die seit 30 Jahren geltende Psychiatrie-Personalverordnung ablösen – eine Verordnung, die den Personalaufwand an Patienten im stationären Bereich der Psychiatrie in Minuten bemisst. Am Donnerstag haben bundesweit Mitarbeiter und Vorstände von rund 200 psychiatrischen Einrichtungen gegen die neue Richtlinie protestiert. Momentan prüft das Gesundheitsministerium die Richtlinie. Sie soll am 1. Januar 2020 in Kraft treten.

Aus der Region nahmen das Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit und das Pfalzklinikum in Klingenmünster an den Protestaktionen teil. Andere Kliniken wie die Vitos (Heppenheim), das Psychiatrische Zentrum Nordbaden (Wiesloch), die Kitzberg-Klinik in Bad Mergentheim oder die psychiatrische Klinik in Tauberbischofsheim verwiesen etwa auf die Sicherstellung der Patientenversorgung. Tauberbischofsheim habe – wie viele Mitarbeiter der Kliniken in ganz Deutschland – eine Petition unterschrieben, die der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen eingereicht hat. Sie soll den Bundestag dazu bewegen, Regeln für eine gute Behandlung zu beschließen. jor

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019